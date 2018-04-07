Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале решение Роскомнадзора заблокировать мессенджер на территории России.
По словам Кадырова, сам мессенджер очень удобный, но главное не комфорт, а государственные интересы и законы.
Он похвалил стикеры, которые используются в мессенджере, и отметил, что не является сторонником блокировки Telegram: "Надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что мессенджер Telegram очень удобен и используется в Кремле в том числе для общения с журналистами. Он выразил надежду, что стороны придут к консенсусу.
6 апреля представители Роскомнадзора обратились в Таганский районный суд Москвы с требованием заблокировать Telegram на территории России.
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