МИД России на официальном сайте пообещал не оставить новые санкции США без жесткого ответа, посоветовав Вашингтону "побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций", а также заверив, что "никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса".
В сообщении указывается, что, не добившись никакого результата за 50 предыдущих санкционных раундов, Вашингтон пугает отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денежных средств называется грабежом.
"Вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб", — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что США безостановочно применяет санкции в том числе для устранения административными методами конкурентов за рубежом.
Российские дипломаты также сделали вывод о деградации демократии в Штатах, где "все больше отрекаются от того, что прежде сами превозносили в качестве основополагающих американских ценностей".
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