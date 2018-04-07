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В результате пожара в доме в Уссурийске погибли шесть человек. Среди них был один ребенок. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на РИА Новости и СК по Приморскому краю.
Пожар произошел на улице Артемовской. Спасатели нашли тела четырех женщин и одного ребенка. Еще один мужчина, выпрыгнувший с балкона, скончался в больнице.
На месте происшествия проводятся пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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