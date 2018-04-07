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Американский актер Арнольд Шварценеггер выписался из больницы Лос-Анджелеса после операции на открытом сердце и поехал домой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт представителя звезды Дэниела Кетчелла.
Как ранее сообщалось, 70-летний Шварценеггер в конце марта поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция являлась "экспериментальной". В ходе нее возникли осложнения, однако актер очнулся после операции в хорошем настроении и произнес слова: "I'm back" ("Я вернулся"), очевидно отсылая к культовой фразе своего персонажа Терминатора.
"Шварценеггер направился домой!" — написал Кетчелл.
По данным издания TMZ, это не первый случай, когда Шварценеггер переносит операцию на сердце. В 1997 году ему проводили операцию по замене аортального клапана.
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