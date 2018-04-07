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МЧС России совместно с прокуратурой проводят массовые проверки в торговых центров после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Специалисты ведомств уже побывали в 8 500 объектов с массовым пребыванием людей и торговли, что составляет половину от общего количества запланированных к проверке объектов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"По результатам проверки выяснилось, что более чем на 2 000 объектов персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1 500 объектов материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Сообщается также, что типичными нарушениями, выявленными во время проверок, стали отсутствие систем дымоудаления и оповещения, автоматизированных систем, отключающих общую вентиляцию, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители.
"С руководителями объектов проведено более 7 000 совещаний по вопросам обеспечения комплексной безопасности. Организовано порядка 8 000 тренировок по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а с обслуживающим персоналом проведено свыше 11 000 инструктажей и бесед", — рассказали в МЧС.
Проверки торговых центров продолжатся до конца апреля.
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