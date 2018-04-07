Фото: youtube.com
В Африке, рядом со столицей Кении Найроби появился гигантский разлом, затронувший объекты инфраструктуры. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Youtube-канале газеты Daily Nation
Отмечается,что ширина трещины составляет порядка 20 метров, она достигает несколько километров в длину и до 15 метров в глубину.
В комментарии под видео говорится, что в этом месте проходят наиболее активные тектонические процессы. Ситуацию усугубили также сильные дожди, которые смыли верхний слой почвы, в результате чего трещина была обнажена.
По мнению экспертов, территория, на которой сейчас находятся Сомали, половина Эфиопии, Кении и Танзании, в будущем отделится от Африки и образует новый континент.
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