Фото: infinica.ru
Стоимость квадратного метра в Барнауле в первом квартале увеличилась на 3,2%. Цена квадрата сейчас составляет 45 тысяч 421 рубль, пишет "Недвижимость Алтай" со ссылкой на данные федеральных аналитиков.
Подчеркивается, что при этом средняя цена квартиры упала на 4,2% — до 2,4 миллиона рублей. Также специалисты зафиксировали впервые за долгое время средний прирост стоимости вторичных квартир в регионах на 2%.
По данным портала, Москва все еще остается недосягаемой для ближайших конкурентов: на разницу московского и петербургского "квадрата" на вторичном рынке (203 584 рубля и 109 215 рублей соответственно) можно купить по квадратному метру сразу в Твери (47 671 рубль) и Чебоксарах (47 165 рублей) — городах из середины нашего ценового рейтинга.
На третьем месте расположились Сочи (99 177 рублей за квадратный метр), а затем идут Владивосток (95 978 рублей) и Севастополь (82 702 рублей).
По общему бюджету покупки квартиры на вторичном рынке разница между Москвой и Петербургом составила всего 3 миллиона (10 943 643 рубля против 7 931 820 рублей).
"На эти деньги квартиры сразу в Твери (2 807 510 рублей) и Чебоксарах (2 554 016 рублей) уже не купишь — придется выбирать", — отмечает издание.
На третьей строчке в номинации "Средняя стоимость предложения" находится Сочи (6 762 990 рублей). Четвертую строчку занимает Севастополь (5 021 811 рублей), а Владивосток оказался на пятой строчке (4 774 165 рублей). На десятом месте оказался Симферополь с результатом 4 245 330 рублей.
Самая дешевая "вторичка" продается в Магнитогорске (29 485 рублей за квадратный метр и 1 476 872 рубля за квартиру). В тройку лидеров также вошли Нижний Тагил (35 314 рублей) и Новокузнецк (35 315 рублей). Дешевые квадратные метры также продаются в Кургане (36 460) и Брянске (36 808).
По доступности общего ценника на квартиру ближайший "конкурент" Магнитогорска - Курган (1 730 073 рубля). Немного дороже "вторичка" в Нижнем Тагиле (1 911 753 рубля), Новокузнецке (1 937 448 рублей) и Волжском (1 955 655 рублей). Брянские квартиры на восьмом месте с конца — 2 091 438 рублей.
Комментарии
Реальные доходы падают, цены не могут расти - кривая спроса и предложения
Эти бетонные многоэтажные дупла, трудно назвать жильём. Тем более тратить ( да, да, именно тратить) на это деньги.
ну так что повышай, что понижай один фиг спрос нулевой