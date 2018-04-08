Фото: gismeteo.ru
Воскресенье, 8 апреля, когда отмечается Пасха, в Алтайском крае пройдет под знаком дождя и гололеда.
"На большей части территории садки преимущественно в виде дождя,в предгорьях местами сильные,на дорогах местами гололедица", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае составят +4…+9 градусов. Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.
В Барнауле также временами осадки преимущественно в виде дождя, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице будет +5…+7 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
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