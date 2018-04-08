Фото: avito.ru
Элитный особняк площадью 580 квадратных метров продают в Барнауле за 38 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Стиль — элегантная классика русского поместья. Этот стиль никогда не утратит актуальность. Эксклюзивный дизайн интерьера в стиле арт-деко. Мебель и техника остаётся. Три жилых этажа и цоколь, два гаражных бокса на четыре машины", — отмечает автор объявления.
На первом этаже дома расположены холл с гардеробной, санузел, кухня-столовая, гостиная с большим камином и вторым светом,кабинет, зимний сад.
На втором уровне — три спальни с гардеробными, два санузла и большая терраса. На мансардном этаже находятся санузел и гардеробная.
В цокольном уровне оборудованы котельная, мастерская, спортзал, домашний кинотеатр.
Особняк расположен на участке площадью 16 соток.
Комментарии
Где находится, непонятно((
Продадут лет через десять если доходы граждан начнут расти. Пока предпосылок к этому не предвидится.