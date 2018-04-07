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Новости

Два трамвая столкнулись в Барнауле

, ИА "Амител"
Трамваи получили серьезные повреждения

Фото: vk.com/incident_brn

В Барнауле произошло столкновение двух трамваев. Запись об том появилась в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел утром в субботу, 7 апреля, на проспекте Космонавтов. Один из них въехал второму в бок, в районе средней двери. Оба транспорта получили серьезные повреждения.

Данных о пострадавших нет. На месте работают полицейские.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.04.2018 13:08
- гость -

Они там за рулем газетку читают? Как такое вообще возможно????

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7.04.2018 13:12
- гость -

13:08, у них игрушки в телефонах есть.

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