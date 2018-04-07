Фото: vk.com/incident_brn
В Барнауле произошло столкновение двух трамваев. Запись об том появилась в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел утром в субботу, 7 апреля, на проспекте Космонавтов. Один из них въехал второму в бок, в районе средней двери. Оба транспорта получили серьезные повреждения.
Данных о пострадавших нет. На месте работают полицейские.
Комментарии
Они там за рулем газетку читают? Как такое вообще возможно????
13:08, у них игрушки в телефонах есть.