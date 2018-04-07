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МИД РФ пообещал не оставить без ответа новые санкции США

, ИА "Амител"
Накануне Минфин США добавил в санкционный список имена 26 россиян

Фото: twimg.com

Россия пообещала "не оставить без жесткого ответа" новые антироссийские санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на комментарий МИД.

"Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа", — заявили во внешнеполитическом ведомстве, посоветовав Вашингтону "быстрее избавиться от иллюзий, что с РФ можно разговаривать языком санкций".

В МИД отметили, что данные меры давления не смогут свернуть Россию с "избранного курса" и только демонстрируют неспособность Америки добиться поставленных целей и "консолидируют российское общество".

Издание напоминает, что накануне, 6 апреля, Минфин Штатов дополнил список россиян на которых наложены санкции. Его пополнили имена 26 человек, в том числе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, глава МВД Владимир Колокольцев и не только. Также под санкции попал ряд компаний: "Русал", "Рособоронэкспорт", "Базовый элемент", En+, "Ренова", группа ГАЗ и другие компании.

В Вашингтоне рассказали, что санкции связаны с тем, что названные организации и фирмы получают доход от дестабилизирующей деятельности своего правительства. Подчеркивается, что теперь названные лица не будут изолированы от нее и ее последствий.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.04.2018 13:08
гость

как то боязно за Воронеж lol

0  0
7.04.2018 13:09
- гость -

и чем они могут ответить? наверно счета заморозят американских миллиардеров которые открыты в Российских банках или недвижимость арестуют в деревне Гадюкино?

0  0
7.04.2018 13:11
- гость -

Москва не сразу строилась, так же и санкции только будут сильнее и сильнее, что кстати выгодно Китаю так как он может будет выдвигать свои цены за ресурсы России...

0  0
7.04.2018 13:12
- гость -

купят побольше облигаций США

0  0
7.04.2018 13:20
Павсекакий

"Россия "не оставит без жесткого ответа"
------
Представляю, как бедолаги щас крепко задумались над жоским ответом
Может ещё какой кусок земли у соседей отхватить? Натравить роспотребнадзор и МЧС на макдональдс? Ещё что-нибудь хакнуть в штатах или европе? Как ещё напакостить? Вопрос!

0  0
7.04.2018 13:21
месный

я надеюсь бомбить барнаул в ответку не будут

0  0
7.04.2018 13:26
- гость -

ответ России: "поднятие акцизов на бензин, увлечение НДФЛ, повышение пенсионного возраста..."

0  0
7.04.2018 13:30
- гость -

Россия будет транслировать разговоры по ТВ, которы разговорами и останутся

0  0
7.04.2018 13:51
- гость -

из страны к мнению который хотя бы прислушивались на мировой арене, страна за 4 года превратилась в полное посмешище....

0  0
7.04.2018 14:03
- гость -

Мне стыдно за мою страну. которую сдали оккупантам без единого выстрела...

0  0
7.04.2018 14:07
- гость -

14:03, как без единого выстрела? В Белый дом из танка стреляли.

0  0
7.04.2018 14:16
- гость -

Напугаем американского ежа голым задом?

0  0
7.04.2018 14:19
Podkop


7.04.2018 13:20 Павсекакий

Мак, Бургер.., Дженерал моторс, Джонсонс..Ну и так, по мелочи, Боинг и Морган. И СМИ

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