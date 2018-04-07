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Россия пообещала "не оставить без жесткого ответа" новые антироссийские санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на комментарий МИД.
"Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа", — заявили во внешнеполитическом ведомстве, посоветовав Вашингтону "быстрее избавиться от иллюзий, что с РФ можно разговаривать языком санкций".
В МИД отметили, что данные меры давления не смогут свернуть Россию с "избранного курса" и только демонстрируют неспособность Америки добиться поставленных целей и "консолидируют российское общество".
Издание напоминает, что накануне, 6 апреля, Минфин Штатов дополнил список россиян на которых наложены санкции. Его пополнили имена 26 человек, в том числе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, глава МВД Владимир Колокольцев и не только. Также под санкции попал ряд компаний: "Русал", "Рособоронэкспорт", "Базовый элемент", En+, "Ренова", группа ГАЗ и другие компании.
В Вашингтоне рассказали, что санкции связаны с тем, что названные организации и фирмы получают доход от дестабилизирующей деятельности своего правительства. Подчеркивается, что теперь названные лица не будут изолированы от нее и ее последствий.
Комментарии
как то боязно за Воронеж lol
и чем они могут ответить? наверно счета заморозят американских миллиардеров которые открыты в Российских банках или недвижимость арестуют в деревне Гадюкино?
Москва не сразу строилась, так же и санкции только будут сильнее и сильнее, что кстати выгодно Китаю так как он может будет выдвигать свои цены за ресурсы России...
купят побольше облигаций США
"Россия "не оставит без жесткого ответа"
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Представляю, как бедолаги щас крепко задумались над жоским ответом
Может ещё какой кусок земли у соседей отхватить? Натравить роспотребнадзор и МЧС на макдональдс? Ещё что-нибудь хакнуть в штатах или европе? Как ещё напакостить? Вопрос!
я надеюсь бомбить барнаул в ответку не будут
ответ России: "поднятие акцизов на бензин, увлечение НДФЛ, повышение пенсионного возраста..."
Россия будет транслировать разговоры по ТВ, которы разговорами и останутся
из страны к мнению который хотя бы прислушивались на мировой арене, страна за 4 года превратилась в полное посмешище....
Мне стыдно за мою страну. которую сдали оккупантам без единого выстрела...
14:03, как без единого выстрела? В Белый дом из танка стреляли.
Напугаем американского ежа голым задом?
7.04.2018 13:20 Павсекакий
Мак, Бургер.., Дженерал моторс, Джонсонс..Ну и так, по мелочи, Боинг и Морган. И СМИ