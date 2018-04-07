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Российский лидер Владимир Путин отметил, что всех граждан РФ отличает особый культурный код, который становится богаче с каждым новым поколением, передает ТАСС.
"Практически каждый из награжденных сегодня говорил о своей семье, о своих учителях, говорил о детях. Первый наш лауреат замечательные слова сказал о нашем коде, который делает нас особенными. Этот код складывается из поколения в поколение", — заявил глава государства на церемонии вручения премий президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей.
По мнению Путина, каждое поколение добавляет частичку в культурный код, делая его мощнее, более состоятельным и жизнеспособным. "Большое вам спасибо", — добавил президент.
Агентство отмечает, что одна из лауреаток премии президента, которую наградили за вклад в развитие анимационного искусства, режиссер Дина Великовская обратила внимание на то, что без господдержки было бы трудно сохранить огромное наследие российских художников-аниматоров. "Столько поколений людей выросло на этом кино. Мы ведь разговариваем фразами из анимационного кино, это какие-то коды, которые делают нас особенными", — добавила она.
Комментарии
Всегда считал Путина умным, дальновидным и хитрым. Он никогда не говорил откровенные глупости, как Медведев. Но сейчас мне так и хочется спросить: "что он выкурил?". Мне становится страшно...
Да! Какие же мы всё-таки особенные.
У всех культурные коды одинаковые, а у нас особый. Наверное из-за особой дополнительной хромосомы, про которую знает Мединский.
Такими мульками в свё время Гитлер смог консолидировать вокруг себя всю Германию. И этот старается.
Пусть хоть президент хвалит народ, а то звездуновы совсем окрысились на простых людей, распоясались в оскорблениях.
Вот смотрю я на наш город, на всю эту грязь, хлам, обшарпанные здания и понимаю всех граждан РФ отличает особый культурный код.
А я уж было подумал, что он про пьянство...
ну что вы хотите, дедушку санкциями обложили, вот он про коды и заговорил...
Угу... ключи от особого кода хранятся в ФСБ.
скрепы больше не работают, теперь вся надежда на коды