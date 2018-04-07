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Российский бизнесмен Олег Дерипаска потерял за день 957 миллионов долларов из-за новых санкций США. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные журнала Forbes.
Напомним, накануне, 6 апреля, Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против семи российских предпринимателей и 12 подконтрольных им компаний. В санкционный список попал также миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+, "Русал", "ГАЗ". На фоне санкций акции "Русала" и En+ подешевели на Московской бирже почти на 20%.
Попавший также в список Сулейман Керимов потерял 244 миллиона долларов, а Виктор Вексельберг — 41 миллион долларов.
В сообщении говорится, что состояние Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова осталось неизменным, а капитал Владимира Богданова и Андрея Скоча увеличился на 1 миллион долларов и 8 миллионов долларов соответственно.
Комментарии
Ну вот теперь я не сомневаюсь, что от санкций нам только лучше.
Уже объявили в совете федерации, что не оставят бедолаг олигархов (простите, социально ответственных предпринимателей) без государственной помощи. Что там насчет повышения пенсионного возраста м налогов? Ждем-с...
Абрамовичу, Усманову приготовится...
Это только начало. За крымнаш и ихтамнет придётся дорого заплатить.
угарел пархатый