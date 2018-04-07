Фото: greenandgrowing.org
Губернатор Александр Карлин подписал закон "О туризме в Алтайском крае" от 3 апреля текущего года. Об этом пишет "Алтайская правда".
Цель документа — создание благоприятных условий для развития туризма. Закон обеспечит для этого правовые основы.
Уточняется, что в нем определены основные понятия в сфере туризма. Кроме этого, в законе прописано, какими правами и полномочиями обладают органы госвласти и местного самоуправления в плане создания условий для развития туризма.
В краевом управлении по внешним связям, туризму и курортному делу подчеркивают, что реализация данного закона должна простимулировать развитие туристского потенциала региона и туристской инфраструктуры, а также создание конкурентоспособного турпродукта, обеспечение занятости населения и постоянное наполнение бюджетов.
Документ опубликован на официальном сайте управления.
Комментарии
В Москве?
Жителям края тоже платить курортный сбор придется?
7.04.2018 14:53
- гость -
Жителям края тоже платить курортный сбор придется?
жители будут жить (не в чём себе не отказывая) за счёт этого налога
Продаём оставшиеся производства(крайэнерго, индустриальный), и пользуемся всеми благами курорта (комарами,мошкой,клещями,....)
Был Алтайский край-жемчужина и житница Сибири, а теперь обслуживательница туристов...