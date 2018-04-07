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Не менее 14 человек стали жертвами аварии с участием автобуса молодежной хоккейной команды в центральной части Канады. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Globe and Mail и Королевскую жандармерию страны.
Жандармерия сообщает, что всего в автобусе находилось 28 человек. Остальные получили травмы разной степени тяжести. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
ДТП с участием транспорта хоккейной команды Humboldt Broncos произошло накануне, 6 апреля, вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван. Полицейские задействовали "значительные ресурсы" для расследования причин и установки обстоятельств инцидента.
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