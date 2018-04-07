Фото: riafan.ru
Глава националистической организации "Добровольческое движение ОУН" (террористическая организация, запрещена в РФ) Николай Коханивский в интервью украинским СМИ заявил, что в день запуска Крымского моста возможны теракты на российских объектах, причем не только находящихся на украинской территории, но и за ее пределами. Об этом пишет РИА Новости.
"У нас нет глобальных возможностей – чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся, атаки на московские консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого так называемого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове. Мы не исключаем вариант того, что российские учреждения мы будем атаковать не только на территории Украины", — добавил Коханивский.
Крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что для данной организации террористические методы являются обычным делом.
"Больные люди… Организация украинских националистов все годы своей деятельности руководствовалась методами террора и диверсий. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что они будут даже пытаться: если кто-то всерьез готовится к каким-то акциям, то обычно об этом не сообщают", — цитирует агентство слова сенатора.
Кроме этого, Цеков заверил, что спецслужбы РФ не позволят террористам реализовать свои планы.
"Работа спецслужб в Крыму – очень эффективна и уровень подготовки в борьбе с террористами – высочайший. Кроме того, я надеюсь, что подобные заявления в очередной раз обратят внимание мирового сообщества, на тот режим, который руководит на Украине. Античеловеческий", — пояснил сенатор.
Ранее агентство отмечало, что один из лидеров запрещенной в РФ организации "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ), организатор блокады Крыма Ленур Ислямов выступил с идеей блокировать движение по мосту через Керченский пролив.
Комментарии
Ну вот и хорошо. Теперь если мост рухнет, то всегда можно сказать, что это дело рук украинских радикалов. Вариант что из 250 млрд больше половины разворовали мы даже рассматривать не будем.
16.06 - как вы надоели со своей злобой на власть, жаба давит, что с вами не поделились? Все хочется халявы ? Сидите за собственным ноутом с Инетом, в тепле - и все ерово живете! Выучись строить мосты или руководить большими проектами, стань просто порядочным и сдержанным , делай что-нибудь нужное, работай и некогда будет обсирать все, что делаешь не ты!!!
Радикалы, оккупация, террор и диверсии??? За что, про что?
7.04.2018 16:06
- гость -
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Не дождешься, небрат
Трактовать, как обычно, пытаются по всякому. Нагнетая и разжигая. Люди гораздо умнее, чем хочется СМИ и их заказчикам.
7.04.2018 16:06
- гость -
а ты мудачина... причем конченная...
И все, поддерживающие власть переходят на личности, аргументов нет? Или вы сами брать Ротенберги, заведующие строительством? Почему вас это так заводит?
На Ялтинской киностудии стройку моста снимали. Все совестливые и неполживые знают.