Фото: bitcoinist.com
В Республике Алтай и Алтайском крае в субботу, 7 апреля, произошли землетрясения. Об этом пишет телеканал "Катунь 24".
Так, в Солтонском районе Алтайского края магнитуда землетрясения составила 2,5.
В Горном Алтае подземные толчки произошли в Кош-Агачском районе у хребта Бийская Грива. Интенсивность этого землетрясения оценивалась как слабая, а позже произошла другая сейсмическая активность: землетрясение магнитудой в 3,0 зафиксировали в районе Южно-Чуйского хребта.
Комментарии
То-то у меня с головой сегодня не очень...