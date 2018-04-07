Фото: vancouverok.com
Полицейские Новоалтайска разыскивают мошенника, который путем обмана похитил у местного жителя 15 тысяч рублей. Об этом пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что в марте потерпевший опубликовал на популярном автомобильном сайте объявление о покупке запчастей к машине.
Некоторое время спустя ему позвонил "продавец", которому житель Новоалтайска перевел предоплату в сумме 15 тысяч рублей. Мужчина долго ждал, однако товар ему так и не пришел, после чего покупатель понял, что его обманули и обратился в полицию.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества, которое было совершено с причинением значительного ущерба гражданину. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Обычные гражданско-правовые отношения
Откуда эти лохи берутся , каждые день подобная новость
я вас умоляю 15 тыс и на 5 лет? тогда некоторые должны сидеть пожизненно раз 150! Но увы, они крали миллиардами и это им не грозит )