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Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей одного из сел Смоленского района Алтайского края по факту убийства 79-летней пенсионерки. Преступление было совершено из корыстных побуждений и было сопряжено с разбоем, пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
Уточняется, что накануне, 6 апреля, тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти нашли в ее собственном доме. Правоохранителям удалось быстро найти причастных к убийству: ими оказались 42-летняя женщина и 25-летний мужчина, проживающие в одном селе с жертвой преступления.
Согласно данным следствия, инцидент произошел вечером 4 апреля. Подозреваемые зашли в дом пенсионерки и попросили денег взаймы. Получив отказ, они несколько раз ударили пожилую женщину по голове, а после этого задушили. От полученных травм женщина скончалась на месте ЧП.
Вскоре подозреваемым предъявят обвинение. Также следователи будут ходатайствовать в суде, чтобы этих людей заключили под стражу. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства инцидента. Расследование дела продолжается.
Комментарии
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Готов поспорить, что бабе дадут куда меньше чем мужику.
А ведь ударить мог и он, а душить она.