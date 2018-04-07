Фото: fonwall.ru
В Алтайский край в воскресенье, 8 апреля, придут осадки, минусовая температура и гололедица. Об этом говорится на сайте регионального гидрометцентра.
Так, в крае ночью в отдельных районах пройдет дождь и мокрый снег, ожидаются гололедные явления, туман и гололедица на дорогах. Температура воздуха составит от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла. Днем на большей части региона пройдут преимущественно дожди, в предгорьях местами сильные, на дорогах также ожидается гололедица. Столбик термометра поднимется до +4...+9 градусов.
В Барнауле в течение всех суток синоптики прогнозируют временами осадки в виде мокрого снега ночью и дождя днем, на дорогах местами гололедица. За окном температура ночью составит около 0 градусов, днем — от 5 до 7 градусов тепла.
Ветер в этот день будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Местами в регионе порывы до 13 метров.
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