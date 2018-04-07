Фото: yuga.ru
Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю вместе с полицейскими установили местонахождение 15-летней девочки, которая ранее пропала из социального центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, девочка покинула социальный центр 26 февраля текущего года.
С того момента ее местонахождение было неизвестно. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства.
Предварительно установлено, что против девочки не совершалось никаких противоправных действий. Сейчас подросток возвращена в социальное учреждение.
Следователи примут меры профилактического характера об устранении причин и условий самовольного ухода девочки из социального центра, в котором она живет и воспитывается.
Комментарии
А где была то 1,5 месяца????