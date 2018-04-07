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Жена солиста "Иванушек" Андрея Григорьева-Аполлонова Мария опровергла информацию о госпитализации артиста. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ.
"У меня всё хорошо, у моего мужа тоже. Мы собираемся красить и освящать яйца. Никакой госпитализации не было, нет и, надеюсь, не будет", — добавила она, отметив, что, предположительно, "кому-то, видимо, скучно стало".
Ранее ряд СМИ сообщили, что Григорьев-Аполлонов попал в московскую больницу с жалобами на сильную боль в желудке и кашель. Врачи якобы диагностировали у певца сильных бронхит из-за курения и обострение язвы.
Подчеркивалось, что проблемы с желудком у артиста возникли якобы из-за алкоголя.
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