Фото: 4-school.ru
Жителей Барнаула приглашают на Пасху, 8 апреля, принять участие в хороводном баттле, который пройдет на пешеходной улице Мало-Тобольской.
Трехчасовой праздничный марафон стартует в полдень. Организаторы мероприятия приготовили для гостей игры, заклички, песни, танцы, веселые хороводы, в которых сможет принять участие каждый желающий.
Кроме того, на празднике будут представлены русская пасхальная кухня и куличи, а также традиционная ежегодная Пасхальная ярмарка ремёсел от мастеров края.
Комментарии
хороводный батыл, битва хоров...
В ауле коноплю легализовали ?
Что такое баттлл?это из русского языка?
уже баттлы хороводные((((((
А баттл в Пасху проводить не грех?
все что с позволения церкви не грех