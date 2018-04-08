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Хороводный баттл проведут в центре Барнаула на Пасху

, ИА "Амител"
Мероприятие начнется в полдень на пешеходной улице Мало-Тобольской

Фото: 4-school.ru

Жителей Барнаула приглашают на Пасху, 8 апреля, принять участие в хороводном баттле, который пройдет на пешеходной улице Мало-Тобольской.

Трехчасовой праздничный марафон стартует в полдень. Организаторы мероприятия приготовили для гостей игры, заклички, песни, танцы, веселые хороводы, в которых сможет принять участие каждый желающий.

Кроме того, на празднике будут представлены русская пасхальная кухня и куличи, а также традиционная ежегодная Пасхальная ярмарка ремёсел от мастеров края.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.04.2018 08:13
- гость -

хороводный батыл, битва хоров...

В ауле коноплю легализовали ?

0  0
8.04.2018 08:28
- гость -

Что такое баттлл?это из русского языка?

0  0
8.04.2018 08:58
- гость -

уже баттлы хороводные((((((

0  0
8.04.2018 09:27
- гость -

А баттл в Пасху проводить не грех?

0  0
8.04.2018 09:53
- гость -

все что с позволения церкви не грех

0  0
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