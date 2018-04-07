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В Барнауле организуют работу электротранспорта в ночь на 8 апреля после окончания Пасхального богослужения в храмах. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.
Отмечается, что бесплатную перевозку организуют с 02:00 до 4:00 по следующим напралениям:
К Покровскому кафедральному собору, далее к Дмитриевской церкви по двум трамвайным маршрутам: ост."Покровский собор" – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пл.Свободы – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина – ул.Северо-Западная – пр-кт Калинина – пр-кт Космонавтов – ул.Попова – ст."Докучаево"; а также по маршруту ост."Покровский собор" – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова – Змеиногорский тракт – ост."Кордон".
К Александро-Невскому храму по трамвайному маршруту: ост."ул.Островского" – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст."Докучаево" – ул.Попова – ул.Антона Петрова – ул.Малахова – пр-кт Космонавтов – пр-кт Калинина – ул.Северо-Западная – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ост."Докучаево"; а также по маршруту: ост."ул.Островского" – ул.Антона Петрова – ул.Северо-Западная – пр-кт Калинина – пр-кт Космонавтов – ул.Малахова – ул.Антона Петрова – ст."Докучаево".
К Свято-Никольской церкви по троллейбусному маршрут: Свято-Никольская церковь – пр-кт Ленина – пр-кт Космонавтов – троллейбусное депо, а также маршруту: Свято-Никольская церковь – пр-кт Ленина – ул.Матросова – ул.Юрина – ост."ул.Солнечная Поляна"
К Дмитриевской церкви: по трамвайному маршруту: ост."ул.Пушкина" – ул.Анатолия – Покровский Собор – ст."Депо №1" – ул.Челюскинцев – ул.Советской Армии – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ост."Докучаево".
К Андреевской церкви по трамвайному маршруту: ост."Детская краевая больница" – ул.Попова – ул.Власихинская – ст."Депо №3"
Всего задействуют шесть трамваев и два троллейбуса.
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