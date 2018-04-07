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Американский бизнесмен, руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск полагает, что в будущем искусственный интеллект сможет создать "бессмертного диктатора". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документальный фильм предпринимателя Do You Trust This Computer? ("Вы доверяете этому компьютеру?").
С точки зрения предпринимателя, развитие искусственного интеллекта может в будущем приведет к тому, что он в какой-либо форме будет управлять миром.
"Самое нестрашное будущее, которое я могу представить — то, в котором мы хотя бы демократизировали искусственный интеллект, так как если одна компания или небольшая группа людей сможет разработать богоподобный цифровой суперинтеллект, они смогут завоевать мир", — цитирует агентство слова бизнесмена.
По его словам, когда диктатором является человек, он в конце концов умирает. В случае с искусственным интеллектом диктатор будет жить вечно.
Маск отметил, что искусственному интеллекту даже не нужно быть злым для того, чтобы уничтожить человечество.
"Если у него есть какая-то цель, и человечество стоит на пути, он уничтожит его в порядке вещей, даже не думая об этом. Без обид", — добавил бизнесмен.
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