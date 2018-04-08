Иллюстрации: vk.com/barneos22, barnaul.org
Сквозной проезд по участкам улиц Геодезическая и Жасминная запрещают в Барнауле с понедельника, 9 апреля.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, этому решению предшествовало достаточно длительное "противостояние" жителей поселка Солнечная поляна и автомобилистов-транзитников, которые проезжали через указанные улицы к Павловскому тракту от улицы Энтузиастов.
В итоге в городской администрации пришли к выводу, что сквозное движение через узкие поселковые улицы необходимо ограничить ради обеспечения безопасности пешеходов.
С 9 апреля на улице Геодезической в районе пересечения с улицей Энтузиастов будут установлены дорожные знаки 5.21 "Жилая зона", 5.22 "Конец жилой зоны", а на пересечениях Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна, а также улиц Энтузиастов с Геодезической установят информационные дорожные знаки 6.8.1 (2, 3) "Тупик".
Комментарии
Вот теперь водители, увидев знак "тупик", не станут проезжать мимо него на Павловский тракт и на Энтузиастов.
Надо все посёлки огородить.
глупость власти
привластные балбесы пошли на поводу у идиотов.
даже на фото видно, что земли расположенной между заборами и проезжей частью более чем достаточно для того чтобы сделать там тротуар. но громкий ор "нуворишек" затмил мозги и им и властям. одни будут продолжать ходить по дороге, а другие знаки навтыкают.
Видно кто-то кому-то позолотил. Коль запретили проезд. Под этот соус можно весь город в этих знаках обставить
Интересно,что на ул.Юрина где улица не чуть не шире и тротуар так же отсутствует, а движение в разы больше. Нет ни каких баррикад и куч саморезов.
Т.е пешеходам там двигаться безопаснее, а жителям жить машины не мешают.
Какие интересно отличия, кроме самих жильцов между этими улицами одного посёлка.
даже на фото видно, что земли расположенной между заборами и проезжей частью более чем достаточно для того чтобы сделать там тротуар.
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Вы поймите людей правильно, они себе за свой счет дорогу сделали, а теперь ею пользуются совершенно другие лица в своих интересах, и предлагают сделать ещё и тротуар. Вот я вам предлагаю сделать хорошую дорогу для езды по улице Солнечная поляна до ул.Энтузиастов.
Импотенция власти. Я тоже по Молодёжке проезд скоро запрещу. И власть проглотит
Умойтесь, нищеброды!