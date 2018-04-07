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Названы причины отказа Виктории Скрипаль в британской визе

, ИА "Амител"
Британское консульство не устроили сведения о доходах племянницы Скрипаль

Фото: theconversation.com

Британское консульство в РФ отказалось выдать визу племяннице экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, так как его не устроили цель посещения Соединенного Королевства и сведения о доходах, которые Виктория Скрипаль указала в анкете. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на русскую службу Би-би-си.

Уточняется, что Скрипаль указала в анкете, что собирается посетить родных в Британии. "А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита",— цитирует издание ответ британского представительства.

Также в консульстве сочли, что Виктория не доказала наличие средств на дорогу и длительное пребывание в стране. В анкете она отметила, что не работает, а сбережений и других доходов, включая спонсоров, готовых оплатить поездку, у нее нет.

Скрипаль заявила изданию, что ожидала отказа и "даже не рассчитывала куда-то лететь", так как видела "настрой" британских дипломатов. Она добавила, что с понедельника начинает работать и, как только появится счет в банке, вновь попробует подать заявку на британскую визу.

Подчеркивается, что власти Великобритании отказались дать визу Виктории Скрипаль накануне, 6 апреля, сообщив, что ее заявление не соответствует иммиграционным правилам.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.04.2018 23:16
- гость -

Не надо искать заговор там где его нет, сама написала что едет к родственникам, значит должно быть приглашение

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