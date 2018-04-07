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Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, что нашел новую работу: чтение лекций в Нидерландах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его Facebook-страницу.
В сообщении политик уточнил, что договорился о сотрудничестве с Академией спикеров Нидерландов. Саакашвили планирует лекциями зарабатывать на жизнь. "В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями. Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации", — цитирует агентство его сообщение.
В феврале власти Украины выслали экс-губернатора Одесской области в Польшу, после этого он оказался в Нидерландах, где получил удостоверение личности, которое дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
Летом 2017 года глава украинского государства Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства. Но политик смог вернуться на Украину, прорвавшись через кордоны на границе с Польшей. Всю осень и в начале зимы Саакашвили регулярно возглавлял акции протеста в Киеве, возле стен Верховной рады, требуя, в частности, импичмента Порошенко.
В результате политика экстрадировали, запретив ему въезд в страну до 2021 года.
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