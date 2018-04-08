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Госдеп США полагает, что если подтвердится факт нового применения химоружия в Сирии, то ответственность за это ляжет на РФ. Об этом пишет "Интерфакс".
"История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев", — цитирует агентство заявление американского госдепартамента.
В сообщении сказано, что ведомство будет и дальше внимательно отслеживать информацию по данному вопросу.
Агентство отмечает, что ранее СМИ сообщили, что боевики террористических организаций в Сирии заявили, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции бомбы-бочки, в которых "возможно" содержались химические отравляющие вещества. Жертвами атаки стали десятки мирных жителей.
По данным "Белых касок", передает канал "Аль-Джазира", в результате применения химоружия погибло до 70 человек, порядка 100 пострадали.
Дамаск подобные сообщения опровергает. Сирийское национальное агентство со ссылкой на официального представителя сообщило, что боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам", находящейся на грани уничтожения, вбрасывают ложные данные о якобы имевшем место применении химоружия, чтобы помешать наступлению правительственных войск.
Комментарии
ждем новых санкций
Для начала за Скрипалей нужно санкции получить.
Плевать на санкции.
Ты это работникам Русала скажи которых сокращение ждет
С большой долей вероятности там находились химические отравляющие вещества.Террористы врать не будут.Как собственно и пиндосы.
90 % алюминия идет в Китай.