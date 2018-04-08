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Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования Федеральному президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель в связи с трагедией, которая произошла в городе Мюнстер. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу главы государства.
"В телеграмме соболезнования глава Российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — цитирует агентство сообщение.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также выразил сочувствие пострадавшим от наезда грузовика в германском городе.
"Мои мысли со всеми, кто пострадал в Мюнстере. Желаю сил их близким, раненым и первым, кто оказывал помощь", — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Агентство сообщает, что инцидент произошел накануне, 7 апреля. Небольшой грузовик въехал в толпу людей, которые сидели у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера.
Жертвами инцидента стали три человека, включая водителя, еще 20 пострадали. Состояние шести пострадавших оценивается как критическое.
РИА Новости со ссылкой на Bild добавляет, что при обысках в квартире мужчины, совершившего наезд, нашли автомат Калашникова и взрывоопасные вещества. Теперь правоохранителям нужно будет выяснить, в рабочем ли состоянии оружие.
Также СМИ сообщили, что полицейским был знаком атаковавший: он был замешан в случаях порчи имущества и угрожал своим знакомым.
В МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили, что за рулем грузовика находился гражданин ФРГ. Местный таблоид сообщил, что наезд совершил психически нездоровый 48-летний мужчина. Он ранее пытался покончить с собой. После наезда предполагаемый виновник совершил самоубийство.
Комментарии
Оперативно. Это не пожар в Кемерово когда можно несколько дней совсем молчать.