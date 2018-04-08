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Появляющиеся ежедневно новые факты, которые с отравлением в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут существенно изменить представление об инциденте в Солсбери. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.
Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело", — добавил он.
При этом Небензя в целом усомнился в правдоподобности инцидента с отравлением Скрипалей. "У меня вообще в последнее время возникает вопрос — а был ли мальчик", — отметил постпред.
Напомним, инцидент произошел в британском городе Солсбери 4 марта. На улице возле ТЦ нашли без сознания экс-офицера ГРУ и его дочь. В Лондоне заявили, что пострадавших отравили веществом, которое было разработано в рамках советской программы "Новичок". Российская сторона подобные обвинения отвергает.
Комментарии
Можно пойти дальше и усомнится в существовании королевы, Лондона и Англии.
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