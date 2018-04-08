Фото: facebook.com
Сестра внефракционного депутата Рады Надежды Савченко Вера поздравила граждан Украины с наступающей Пасхой, опубликовав у себя на Facebook-странице снимок "пасхальных" гранат. Об этом пишет РИА Новости.
"Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", — гласит подпись в сообщении Веры.
Отметим, что на снимке изображены разукрашенные гранаты. На некоторых присутствует надпись "Христос воскресе".
Ранее Рада дала согласие на привлечение депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.
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