Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в балкон многоэтажного дома в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике Banraul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел накануне, 7 апреля, рядом с домом по адресу Змеиногорский тракт, 104П. Водитель иномарки не справился с управлением, задел припаркованное авто и протаранил балкон первого этажа.
Автомобилист ударился головой о руль. Прибывшие на место ДТП медики доставили его в горбольницу №1. Отмечается, что мужчину до кареты скорой помощи сопровождал инспектор ДПС.
Комментарии