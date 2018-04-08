Конкурс расписных пасхальных яиц "Пасхальный арт-фестиваль" впервые пройдет в Барнауле. Открытие фестиваля состоится 8 апреля в 12 часов на территории храмового комплекса Иоанна Богослова (улица Шумакова, 25а), сообщается на официальном сайте Алтайского края.
10 художественных школ и изостудий, три вуза и два колледжа краевой столицы организуют экспозицию из 20 символов Пасхи — расписных яиц, высота каждого от одного до двух метров.
Арт-объекты участники оформили их на свой вкус. Например, студенты факультета искусств и дизайна Алтайского государственного университета подготовили к фестивалю символы праздника в византийском и жостовском стилях. Помимо росписи в оформлении молодые дизайнеры использовали мозаичные и коллажные элементы, аппликацию.
Основная цель "Пасхального арт-фестиваля" - духовное, нравственное и патриотическое воспитание, развитие творческого потенциала молодежи. Авторов лучших работ смотра-конкурса отметят ценными призами, отмечают в Барнаульской епархии.
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