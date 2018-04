Танкер Vitaspirit под флагом Мальты врезался в субботу в исторический особняк, расположенный на берегу пролива Босфор в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на Daily Sabah.

Согласно заявлению администрации Стамбула, сухогруз перевозил ячмень по маршруту Россия — Саудовская Аравия.

Причиной столкновения танкера со зданием называют остановку двигателя. Ранее турецкое издание писало о неполадках в системе рулевого управления. В результате инцидента никто не пострадал.

Особняк был построен в XVIII веке, а в настоящее время используется для проведения свадеб и концертов. Его ориентировочная стоимость на рынке недвижимости составляет порядка $85 млн. После столкновения здание было серьезно повреждено, полностью разрушены стены на втором и третьем этажах.

Footage captured inside a restaurant beside the waterfront mansion shows the moment of Malta-flagged ship’s crash near Anadoluhisarı area in Istanbul’s Bosporushttps://t.co/pngyEGss7b pic.twitter.com/Ps2UuE7ToP