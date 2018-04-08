Певица Юлия Самойлова 7 апреля отметила свой 29‐й день рождения, в связи с чем она исполнила песню "I Won't Break" ("Я не сломаюсь"), с которой она выступит на "Евровидении" в 2018 году, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, 7 апреля на сцене Vegas Кунцево прошла официальная вечеринка, в рамках которой Самойлова исполнила свою песню. После выступления ведущие и гости поздравили артистку с днем рождения.
В 2018 году Самойлова представит Россию на "Евровидении" в Лиссабоне. Она выступит под шестым номером. Над новой песней девушки работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Эта же команда создала композицию "Flame Is Burning", с которой певица должна была выступить в 2017 году на Украине.
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