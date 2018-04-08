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Россияне делятся в соцсетях фотографиями пасхальных яиц и куличей

, ИА "Амител"
Также жители страны рассказывают свои любимые рецепты и способы, как необычно разрисовать яйца

Фото: instagram.com/bozhko_one

Жители России 8 апреля в соцсети Instagram выкладывают фотографии пасхальных яиц и куличей, которые они сами раскрасили и испекли, приобрели в магазине или же им сделали это на заказ.

 

Доброго дня! Сегодня Благовещение!🕊Так получилось, что два таких светлых праздника рядом!🕊 А я вчера напекла не только морковные куличи, но и сливочные, по рецепту Леночки @elena_photofood . Эти куличи более плотные, но имеют насыщенный вкус сдобы и орехов. Мои куличики с курагой и смесью орехов( миндаля, грецкого и фундука). Решила украсить их классически, без новомодных штук из шоколада или кремовых цветов. Ну вы знаете, я люблю лаконичность. Свободных куличей уже нет🤗 А вы в этом году пекли куличи к Пасхе? По новому рецепту или всегда свой проверенный в ходу? -------------------- Для конкурса #пасхальное_настроение_2018 от @natalieokoneshnikova_ @larimari_homeware --------------------- #пасха_со_вкусом от @azourabova @williams_oliver ---------------------- #brrrighteaster2018 от @brrrighty --------------------- #пасха_в_винтажном_стиле от @besedinajulia -------------------- Для #foodphotokarusel_апрель18 от @foodphotokarusel @elizavetamaleva @natashasechenova ---------------------------- #выпечка_с_vollkorn от @vollkorn_magazine @deliscake спонсоры @luminarc_russia @josephjoseph.russia ------------------------ #пасхальныйстол_2018 от @eurodom_ru ---------------------------- #моякрасиваяпасха2018 с @lucchezzi @domfarfora ------------------------------ #выпечка_пасха от @marybakery_ru @evgenialevi @olgaburkkova спонсоры @i_zyminka @photofon_54 @josephjoseph.russia

Публикация от ФОТОГРАФ КОНДИТЕР Калининград (@elenochka.u_kaliningrad)

 

Весна наступила, как ни силилась зима замести наш город. Текут ручьи, солнце не только светит, но и греет, а вечером теперь светло, как и днем 🌞 И в преддверии светлой пасхи наша теплая подборочка пасхальной красоты: куличи, расписные яйца, живописные печеньки и даже пасхальные макаронс 🐰 Ну а как испечь вкусный и красивый кулич и красиво его украсить, смотрите в инстаграм у @lillozav 🍮 #уфа #пасха #каквкуснору #магазинкаквкусно #магазиндлякондитера #вседлякондитерауфа #вседлявыпечкиуфа #товарыдлявыпечки #товарыдлякондитера #кулич #пасхальныйкулич #формыдлявыпечки #весна #delicious #светлаяпасха #kakvkusnoshop

Публикация от все для кондитеров (@kak_vkusno_shop)

 

Вся лента в куличах! Признавайтесь, кто сам готовит, а кто покупает? Я смотрю то, что в магазинах продают, мягко скажу, не очень))) а вот на заказ многие пекут такие аппетитные и красивые ❤️ И меня как и каждый год подряд просят тоже испечь на заказ)), но нееет, я не готовлю на заказ 🙈 Это такой труд, девочки, кто принимает заказы на куличи, тортики, макаронс и прочие вкусности — вы мои герои, респект вам и уважуха, как говорится! 💪🏻☺️ #burkova_пасха #da_vkusno

Публикация от ОЛЬГА БУРКОВА (@olgaburkkova)

 

Великая Пасха-праздник всех православных! ⠀ В столь праздничный день хочется пожелать добра, здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. ⠀ С праздником святой Пасхи! ⠀ Христос Воскресе!!! ⠀ #пасха#пасхальныйдекор #пасхальныеяйца #пасхальныйкулич #пасха2018 #верба #прпасха#пасхапп#куличпп#ппкулич#пп#зож#видеорецепты#видеорецептыпп

Публикация от СБОРНИК МОИХ РЕЦЕПТОВ (@recept_ot_viki)

 

#пасхальныйкулич

Публикация от Ksenia (@foto_fantasist)

 

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.💛 ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️ #пасха2018#autogramtags#пасхальныеяйца#пасхальныйдекор#пасхальныйкулич#кулич#пасха#froheostern#ostern#ostersonntag#eastern#ostern2018#osterhase#spring#love#smile#fun#весна#instagood#springtime#happy#выпечка#russia#ivanovo#домашняявыпечка#светлоевоскресенье

Публикация от @ _mrs.malinka_

 

Христос Воскресе! С праздником!

Публикация от Торты Домодедово/Москва (@vkusno_i__sladko)

 

Христос Воскрес! 🕊 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Два или даже три предыдущих года получалось так, что наш отпуск приходился на пасхальную неделю, соотвественно никаких приготовлений быть не могло. В этом году наша отпускная программа дала сбой и я обрадовалась, что останусь дома и хорошенько подготовлюсь к праздникам. В итоге подготовки на моем пасхальном столе куличи из трёх видов теста. Больше всего мне все же понравился рецепт сливочного( рецепт в карусели), причем на столько, что я ставила тесто трижды и в итоге решила сделать его ещё и со своей любимой маково-ореховой начинкой😋 ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀Со светлым праздником Пасхи! ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀Фото отправляю на конкурс @azourabova и @williams_oliver #пасха_со_вкусом #williams_oliver и поучаствовать в категории "Кулич" . Для конкурса #insta_весна от @recipe_nehudeem и @inna.redcat, этап #insta_весна_пасха, партнеры @polaris_home, @wilmax_cis и @williams_oliver" ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Для конкурса #пасхальное_настроение_2018 от @natalieokoneshnikova_ и @larimari_homeware спонсоры @provence_vdecore @i_zyminka @motherhome.happy @iva_olinen @wood_for_food_ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Участвую в конкурсе #весенняя_перезагрузка_globalcook от @globalcook.ru @westwing_russia, кураторы @cakes_spirit & @lianaaa_chka в категории #по_весеннему_сладко ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Публикация от Семейный Фотограф Москва (@anettamay)

 

Подготовка к пасхе🐣 ⠀ Все видели мои истории? Там во всю вчера вечером была работа. Мы пекли куличи (тесто на дрожжах, очень вкусное) с изюмом и цукатами. Красили яички и разукрашивали их. После этого ко мне посыпались однотипные вопросы в директ. ⠀ ⠀ 1. Как ты красишь яйца? — Все просто. Я предпочитаю только натуральные красители, а это значит все свое и не покупное. Яйца варю в луковой шелухе, чуть больше, чем обычно.. и чудо! Яички приобретают красивый бордово-красно-коричневый окрас. — Есть еще один натуральный краситель, им в этом году я не красила. В отваре ромашки так же варим белые яички и получается красивый нежно-желтый окрас. ⠀ 2. Как я делаю рисунки на яйцах? — Первый и самый простой способ: перед варкой яиц в луковой шелухе я кладу на яичко петрушку/укроп/другую зелень 🌿 и завязываю плотно либо обычными колготками 20ден (получается как в мешочке), либо в марлю по тому же типу. Получаются очень красивые и яркие рисунки! (Листай карусель➡️➡️➡️) — Второй способ, уже на готовые сваренные красивые яйца наносим любые рисунки от руки (как это делала я) или через трафарет гуашью. Получаются очень эксклюзивные и красивые яички. Кстати, у меня спрашивали долго ли сохнет гуашь. Нет! Всего 5-10 минут, зависит от слоя. (Тоже листай карусель➡️➡️➡️) ⠀ А как вы красите яички? Или не заворачиваетесь по этому поводу и просто приклеиваете наклейки? ⠀ #пасха2018 #пасха #яйца #пасхальныеяйца #пасхальныйдекор #светлыйпраздник #праздник #мамавдекрете #мамадоча #мамадочь

Публикация от Учеба и материнство (@stasyahappymom)

Читайте также в сюжете: Пасха-2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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