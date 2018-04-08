Жительница Санкт-Петербурга устроила разборки из-за места на парковке около церкви на Шоссе Революции, сообщает РЕН ТВ.
Владелец автомобиля, на который напала агрессивная дама с булыжником в руках, снял произошедшее на видео.
Как сообщается, женщина попросила водителя перепарковать свою машину для того, чтобы на это место она могла поставить свой автомобиль, но после отказа схватила камень и несколько раз ударила по транспортному средству.
Затем дама начала угрожать мужчине. Она заявила, что, если он не выйдет из машины, чтобы "разобраться" с ней, то она будет поджидать его семью. После, по словам водителя, она плюнула в него несколько раз. Мужчина вызвал полицию.
Комментарии
ну что сказать, православные...
Вот они какие, добрые христиане.
Да тут всё просто, атеиста совесть мучить будет, а православной можно платочек одеть, в храм сходить и прощены все грехи.
В камеди вумен таких показывали - https://rutube.ru/video/7d734113ce49714f024bd5e86bfd2905/