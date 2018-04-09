Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Неустойчивую погоду с дождями и ветром прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 9 апреля.
Осадки в регионе ожидаются к концу дня в западных районах. Утром на дорогах гололедица.
Дневные температуры в крае составят +7…+12 градусов. Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, в западных районах порывы до 13-18 метров.
В Барнауле без осадков, на дорогах в утренние часы гололедица. Днем в краевой столице +8…+10 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
Комментарии