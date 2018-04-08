Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России, отмечающим Светлое Христово Воскресение, с пасхальными поздравлениями. Текст послания опубликован на сайте Кремля.
"Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи", — отметил Путин.
Он подчеркнул, что "Русская православная церковь неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения, созидательно участвует в решении насущных социальных проблем".
Владимир Путин присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По традиции глава государства и патриарх обменялись пасхальными подарками.
Комментарии
Да, а для упрочнения общественного согласия пробили уголовное наказание для несогласных - оскорбление чувств верующих...
По традиции глава государства и патриарх стукнулись яйцами и пошёл колокольный звон по всей Руси.
С Песахом вас, гои!