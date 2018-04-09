Фото: Amic.ru
Длительная история противостояния жителей поселка Солнечная Поляна и автомобилистов-транзитников, проезжающих по узким улицам Геодезическая и Жасминная на Павловский тракт, формально завершается в понедельник, 9 апреля.
Напомним, с сегодняшнего дня здесь начинает действовать запрет на сквозной проезд. Так, на улице Геодезической в районе пересечения с улицей Энтузиастов будут установлены дорожные знаки "Жилая зона" и "Конец жилой зоны".
На пересечении Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна, а также на перекрестке Энтузиастов/Геодезическая будут установлены знаки "Тупик".
Насколько действенной будет эта мера и будут ли выполнять требования автомобилисты, пытающиеся проехать от улицы Энтузиастов на Павловский тракт, пока сказать трудно.
Тем не менее позиция городских властей была заявлена – интенсивный транспортный поток по улицам Геодезическая и Жасминная создает реальную угрозу безопасности пешеходов, а значит, сквозной проезд здесь запрещается.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал о существующей проблеме и обострении отношений местных жителей с водителями-транзитниками. Противостояние в поселке выливалось во вполне материальные формы – на сквозной дороге то и дело появлялись земельные насыпи, снежные горы, бетонные баррикады, самовольные "лежачие полицейские", в ход шли даже саморезы.
Комментарии
Мы по этой дороге мусор на свалку на Камазах возим и будем возить, потому что удобно а объезжать далеко. Знак "тупик" информационный, проезд не запрещает.
Всегда казалось, что обращением в суд такие вопросы не решить
7:38, для вас вместо знаков предусмотрено бетонное ограждение.
Ждём объявлений. Гомики, пиндосы и жители солнечной поляны в нашем магазине не облуживаются
Тогда пусть и перекресток Молодежная-Ядринцева закрывают. Когда мы там поселились в 1912 году, было тихое место вдалеке от города, дети по улице гуляли, травка росла. Сами дорогу сделали, тротуаров до сих пор нет. Не ожидали такой трафик по нашей улице. Хорошо, что сейчас администрация идёт жителям навстречу.
А в случае пожара,или гниленькое сердечько забарохлит, у Вас наверное есть вертолётная площядка?
Когда мы там поселились в 1912 году, было тихое место вдалеке от города, дети по улице гуляли, травка росла.
Да, помню, при царе было всё иначе, не то, что нынче..
О как скворцы из скворечников возбудились
Лучше быть скворцом в скворечнике,чем самцом в курятнике!
08:09, да у Вас там (на Павловском тракте) кроме больших домов - муравейников ничего нет. Больниц нет, пожарной части нет. Так что ко мне и с Энтузиастов всё приедет, а вот Вам придётся подождать пока экстренные службы через пробку на Попова доберутся.
интенсивный транспортный поток по улицам Геодезическая и Жасминная создает реальную угрозу безопасности пешеходов
если ходить по прооезжей части, то да. а если подготовить инфраструктуру для пешеходов, то нет.
А разве у нас властям дано разрешение на строительство гетто?
А разве у нас властям дано разрешение
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Да кто у ипотечных рабов спрашивать будет?
если ходить по прооезжей части, то да. а если подготовить инфраструктуру для пешеходов, то нет
Там не селятся те, кого волнует инфраструктура. Всё, что за сплошным высоким забором - другое дело. А инфраструктура, тротуары, деревья, ливнёвая канализация, общественные пространства - удавятся. Лучше телек за 150 тыщ купят.
Мы проиграли битву, но не войну. И не льстите себе, буржуйчики, что тихая жизнь надолго. Там БУДУТ ЕЗДИТЬ автомобили. Это я вам точно говорю. Так что продавайте свои понтовые дома в беспонтовом месте, пока есть возможность. Потом задаром будете отдавать))) в поисках места потише...
У большинства в домах золотые унитазы, а тротуар для собственных детей сделать - удавятся. Как же, ведь и сосед пользоваться будет!