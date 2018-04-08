Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Праздничные гуляния по случаю Пасхи прошли 8 апреля на улице Мало-Тобольской в Барнауле.
Всех гостей ждали игры, песни, танцы, веселые хороводы, в которых мог принять участие любой желающий.Кроме этого на празднике работала традиционная Пасхальная ярмарка ремёсел от мастеров края.
Как барнаульцы сразились в хороводном баттле на Пасху, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
и как все это вяжется??? пасха и фигурки древнерусских богов?
А разрешение на митинг-хоровод они получили?!
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не какало.
Особенно поражает массовость)))
Это и есть зявленый властями "хороводный-батыл"
Где этот Парашиков- министр культуры ???