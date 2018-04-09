Иллюстрации: barnaul.org, car72.ru
Запрет на остановку и стоянку транспортных средств ввели с понедельника, 9 апреля, в Барнауле рядом с Дворцом зрелищ и спорта.
По данным городской администрации, ограничение будет действовать на четной стороне улицы Мерзликина в районе пересечения с переулком Геблера.
Запрет призван обеспечить беспрепятственный проезд автобусов к зданию Дворца зрелищ и спорта.
Подобное же ограничение устанавливается на улице Партизанской в районе здания №55. В данном случае запрет на парковку вводится для беспрепятственной погрузки-разгрузки продовольственных товаров в расположенный здесь магазин.
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