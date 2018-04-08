В Барнауле на проспекте Энергетиков полным ходом идет спасение дороги, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Трактор вычерпывает огромную лужу у здания по адресу: Энергетиков, 2. Скоро можно будет нормально проехать", — говорится в паблике.
Как отметил автор видео, коммунальщики с самого утра пытаются вытолкать с дороги большую лужу.
Комментарии
Раньше воду насосами откачивали... Это какой-то новый метод.
Не. Так не вытолкают. Надо пущще разгоняться и трактор ширее надо. Шоб он как поршень в той луже ходил.