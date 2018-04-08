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Барнаульские коммунальщики на тракторе весь день выгоняют с дороги лужу

, ИА "Амител"
Не у всех сегодня выходной, отметили очевидцы

Фото: кадр из видео

В Барнауле на проспекте Энергетиков полным ходом идет спасение дороги, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Трактор вычерпывает огромную лужу у здания по адресу: Энергетиков, 2. Скоро можно будет нормально проехать", — говорится в паблике.

Как отметил автор видео, коммунальщики с самого утра пытаются вытолкать с дороги большую лужу. 

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

8.04.2018 17:06
- гость -

Раньше воду насосами откачивали... Это какой-то новый метод.

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8.04.2018 17:10
- гость -

Не. Так не вытолкают. Надо пущще разгоняться и трактор ширее надо. Шоб он как поршень в той луже ходил.

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