Президент России Владимир Путин подарил на Пасху патриарху Московскому и всея Руси Кириллу яйцо "Воскресение Христово", сообщает РИА Новости.
Как отмечается, яйцо было создано в единственном экземпляре мастерами Златоуста (Челябинская область).
Украшение выточено из уральского нефрита Таганайского месторождения и помещено в декоративный корпус на подставке, украшенной позолотой и полудрагоценными камнями.
Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой, и мэр Москвы Сергей Собянин присутствовали на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
После Путин обратился к гражданам России, отмечающим Светлое Христово Воскресение, с пасхальными поздравлениями.
Комментарии
С зарплаты купил и подарил?
Читаю сегодня новости и вспоминаю как же раньше хорошо было. Когда по конституции СССР запрещалась пропаганда всех религий, а церковь была отделена от школ и государства.