Ветеран умер в приемной администрации Владимирской области

93-летний житель Владимирской области, ветеран Иван Савин умер в администрации региона, передает ТАСС.
Помочь пенсионеру поспешили врачи из медкабинета администрации и сотрудники скорой. Спасти ветерана медики не смогли.
Мужчина приехал в администрацию с просьбой заасфальтировать дорогу, которая ведет к поселку Ундольский Собинского района.
В администрации Владимирской области заявили, что обязательно заасфальтируют дорогу, о которой хотел попросить ветеран.
Комментарии
В администрации Владимирской области заявили, что обязательно заасфальтируют дорогу, о которой хотел попросить ветеран.
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В 2326 году?
Ценой смерти выпрашивал у администрации!!!
Эх фашистов дед победил, а вот чиновников не смог, погиб. RIP
Сейчас по телевизору шоу показывают "Однажды в России".
Там казах постоянно играет мэра или чиновника в различных сценках.
Сначала смотришь и кажется: ну ТВ все преувиличино, гратеск и т.д.
Но если задуматься, то наоборот даже скрашено и приведено в рамки приличия и цензуры. А на самом деле бывает и по жестче. И как то совсем не смешно смотреть становиться.
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ !!!