Жертвами столкновения электрички с микроавтобусом на железнодорожном переезде вблизи города Армянска в Крыму, по предварительным данным, стали пять человек, одним из погибших оказался ребенок, сообщает "Интерфакс".
Кроме того, еще 10 человек получили различные травмы. "Предварительно, медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, пять человек погибли", — сообщил представитель оперативного штаба.
Аварию, по предварительным данным, спровоцировал водитель микроавтобуса, выехавший на переезд перед электричкой.
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