Генпрокурор России Юрий Чайка в интервью НТВ призвал Лондон вернуть в Россию 500 миллиардов рублей, которые в Великобританию вывели граждане России, осужденные на родине по экономическим статьям.
В Великобритании с февраля действует закон, по которому власти могут заморозить подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят происхождение денег или имущества.
"То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", — сказал Чайка.
По его словам, в Генпрокуратуре "очень надеются", что "закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства", а не по принципу "грабь награбленное".
Комментарии
Смешная чайка
Странно что это проблема возникла только сейчас
А так то можно представить бизнес генпрокурора России... Приходит к нему олигарх и жалуется, что поганые англичане присвоили его бабло. Генпрокурор олигарха тут же объявляют преступником, и звонит в Англию требуя вернуть бабло.
Маладец - правильное требование, и начинать нужно с Абрамовича, которому активы разрешил вывести из страны отнюдь не Геращенко....
Вор украл у вора