В пасхальную ночь после тяжёлой болезни скончалась заслуженная артистка России Анжелика Волчкова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского театра "Школа современной пьесы".
"Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни, ей было всего 47 лет. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света", — сообщил представитель театра.
Прощание состоится 10 апреля в театре "Школа современной пьесы". Похоронят артистку в Пензе.
На сцене театра "Школа современной пьесы" Волчкова выступала с 1995 года. В 2004 году ее удостоили звания "Заслуженная артистка России".
Анжелика Волчкова известна по сериалам "Возвращение Мухтара", "Лондонград" и "Громовы. Дом надежды".
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