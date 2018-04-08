Согласно прогнозу ЦГМС по Алтайскому краю, в регионе в ночь на понедельник, 9 апреля, в отдельных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах в утренние часы гололедица, местами туман.
К концу понедельника в западных районах края ожидается дождь, на дорогах в утренние часы гололедица.
Температура ночью в регионе опустится до -4 градусов. Днем в крае потеплеет до +12. Ветер южный, ночью 3-8 метров в секунду с усилением до 13, днем 5-10, в западных районах порывы до 13-18.
В Барнауле температура воздуха ночью составит до -2 градусов. Днем потеплеет до +10. В начале ночи небольшой дождь. Днем без осадков, на дорогах в утренние часы гололедица. Ветер южный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10.
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